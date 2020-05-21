İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 35 bin 704'e yükseldi

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 704'e ulaştı. Kültür Bakanı Oliver Dowden'ın günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hastanelerde, huzurevlerinde ve kendi evlerinde ölenlerin sayısı 363 artarak 35 bin 704 oldu. Vaka sayısı da 2 bin 472 artışla 248 bin 293'e çıkarken son 24 saatte yapılan 177 bin 216 testle toplam test sayısı 2 milyon 962 bin 227'ye yükseldi. Bu arada Dowden, değişik kurumların yaptığı yardım kampanyalarında şimdiye kadar 800 milyon sterlin toplandığını söyledi. Spor ve sanat etkinliklerinin yokluğunun ülkede "oldukça garip" bir duyguya yol açtığını dile getiren Dowden, spor ve sanat endüstrisinin ayağa kalkmasına yardımcı olmak için aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu yeni bir görev gücü oluşturulduğunu belirtti. Dowden ayrıca Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum günü dolayısıyla her yıl yayınlanan "onur listesi"nin salgınla mücadelede yer alan "kahramanların" eklenebilmesi için sonbaharda açıklanacağını duyurdu. İngiltere Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı bakımından dünyada ABD'den sonra ikinci, Avrupa'da ise ilk sırada bulunuyor.

