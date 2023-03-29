İngiltere, iklim değişikliğinin yoğunlaşan etkilerine karşı "çarpıcı şekilde" hazırlıksız

İngiltere'nin iklim değişikliğinin artan etkilerine karşı çarpıcı şekilde hazırlıksız olduğu ve iklim dirençli planlama olmadan ülkenin bu etkilere karşı giderek kırılgan hale geleceği bildirildi.

İngiliz hükümetinin bağımsız iklim danışma organı İklim Değişikliği Komitesi'nin (CCC) İngiltere için Adaptasyon İlerleme Raporu'na göre, iklim değişikliğinin etkileri ülke çapında ciddi bir şekilde hissediliyor.

Geçen yıl hava sıcaklığının ilk kez 40 dereceyi görmesi iklim değişikliğinin en belirgin işareti olarak değerlendirilirken, sıcak hava dalgası ölümlere, orman yangınlarına ve altyapı sorunlarına yol açtı. Sıcak hava kaynaklı ölümler geçen yıl tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

İngiltere hükümetinin ise iklim değişikliğinin artan etkilerine karşı adaptasyon konusunda çarpıcı şekilde hazırlıksız olduğu ve adaptasyon önlemleriyle dayanıklılığı artırmaması halinde, ülkenin yoğunlaşan iklim etkileri nedeniyle daha kırılgan hale geleceği tespit edildi.

Ülkenin adaptasyon ve iklim direncini artırması gereken kritik sektörler ise gıda güvenliği, su tedariki, enerji, sağlık, doğa, telekom, ulaşım, şehirler, binalar, iş dünyası ve iklim finansmanı olarak belirlendi.

CCC'nin raporuna göre, İngiltere'nin mevcut Ulusal Adaptasyon Programı ülkenin iklim değişikliği nedeniyle yaşadığı zorluklara karşı yetersiz ve gerekli politikaların uygulanmasını desteklemiyor.

İngiltere'nin bu yaz söz konusu programı güncellemesi beklenirken, bu program kapsamında belirlenecek politikalar iklim değişikliğine karşı adaptasyonu artırmak ve gelecek 5 yılı daha harcamamak için "son şans" olarak nitelendiriliyor.

CCC Adaptasyon Komitesi Başkanı Baroness Brown, rapora ilişkin değerlendirmesinde, hükümetin iklim direnci konusundaki hazırlıksızlığının ülkedeki insanların yakın zamandaki denetimleriyle keskin bir tezat oluşturduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İklim değişikliği etkisini hissettirdikçe, insanlar, doğa ve altyapı bunun yıkıcı sonuçlarıyla karşılaşıyor. Bu etkiler, önümüzdeki yıllarda daha da yoğunlaşacak. İklim değişikliğinin bildiğimiz risklerine karşı adaptasyon ve hazırlık konusunda son 10 yıl kayıp geçti. Aksiyon alınmadan geçen her ay bu etkilerin daha yıkıcı olmasına yol açıyor ve sıfır emisyon başta olmak üzere iklim hedeflerinin gerçekleştirilmesini riske atıyor. Hükümetin iklim direncini artırması için açık bir yol haritası çıkardık ve bu konuda adım atmalılar."