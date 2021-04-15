İngiltere ve İtalya Afganistan'daki askerlerini çekecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Afganistan’da görev yapan İngiliz askerlerinin ülkeden düzenli olarak ayrılmasını destekleyeceklerini bildirildi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Raab, ülkesinin daha barışçıl bir geleceğe sahip istikralı Afganistan'ı desteklemek için NATO ve Afganistan halkının yanında olduğunu belirtti.

Raab, Afganistan’daki İngiliz askeri birliklerinin ülkeden düzenli olarak ayrılmasını destekleyeceklerini kaydetti.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece da yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan halkının barışçıl ve istikrarlı bir geleceği hak ettiğini kaydetti.

Wallece, “Geri çekilirken, Afganistan’da hizmet veren insanlarımın güvenliği önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Müttefik ülkelere yönelik saldırıların güçlü bir yanıtla karşılanacağı konusunda netiz.” ifadelerine yer verdi.

NATO MÜTTEFİKLERİ AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLME KONUSUNDA BİRLİK İÇİNDE

ABD Başkanı Joe Biden, 1 Mayıs'ta Afganistan'daki askerlerini tamamen çekmeye başlayacaklarını ve sürecin 11 Eylül 2021'den önce tamamlanacağını açıklamıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Konseyinin savunma ve dışişleri bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, NATO üyesi ülkelerin, Afganistan'dan 1 Mayıs'tan itibaren çıkılması konusunda birlik içinde olduğunu söylemişti.

Stoltenberg, Afganistan'da 10 bin kadar NATO askeri bulunduğunu, bunların çoğunun ABD askeri olmadığını belirterek, şunları kaydetmişti:

"Son hafta ve aylarda Afganistan'daki varlığımız hakkında istişarelerde bulunuyorduk. ABD'nin çekilme kararı ışığında NATO savunma ve dışişleri bakanları izlenecek yolu bugün ele aldı ve NATO Kararlı Destek Misyonu güçlerinin 1 Mayıs'tan itibaren çekilmeye başlamasına karar verdi. Çekilmemiz düzenli, koordineli ve itinalı olacak. Tüm askerlerin çekilmesini birkaç ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. Bu sürede Taliban'ın askerlerimize yönelik herhangi bir saldırısına güçle karşılık verilecek. Afganistan'a birlikte gittik, duruşumuzu birlikte ayarladık ve beraber çıkma konusunda birlik içindeyiz."

Öte yandan

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan İtalyan askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren eylül ayına kadar bu ülkeden çekileceğini bildirdi.

Di Maio, Brüksel'de NATO karargahında NATO'nun Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu Çerçeve Ülkeleri dışişleri bakanları toplantısına katıldı.

Afganistan'daki son durumun ele alındığı toplantının ardından sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden canlı yayın yapan Di Maio, "NATO'nun Afganistan'daki varlığına dair 20 yıl sonra tarihi bir karar alındı. 1 Mayıs'tan itibaren İtalya’nın da yer aldığı NATO güçlerinin bu ülkeden çekilmesi başlıyor." dedi.

Di Maio, bugünkü toplantıda ABD başta olmak üzere tüm müttefiklerle kuvvetlerini çekme kararı aldıklarını ifade ederken, "Bu, Afgan halkını yalnız bıraktığımız anlamına gelmiyor, kalkınma işbirliğini, okullara yönelik projeleri, insan haklarını, girişimleri, ekonomik kalkınmayı desteklemeye devam edeceğiz. Bu bir yaklaşım değişikliği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

İtalyan bakan, 1 Mayıs'ta başlayacak olan kuvvetlerin çekilmesinin, ABD'de İkiz Kuleler'e yönelik yapılan saldırıların tarihi olan 11 Eylül'e kadar süreceği bilgisini verdi.

Luigi Di Maio, İtalyan ve tüm müttefik askerlerine 20 yıldır yürüttükleri çalışmalardan ötürü teşekkür etti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya'nın, NATO’nun Kararlı Destek Misyonu kapsamında bir kısmı başkent Kabil’de, büyük çoğunluğu ise ülkenin batısındaki Herat’ta olmak üzere 800 askeri görev yapıyor.

İtalyan askerleri, özellikle ülkenin batısında yerel güvenlik güçleri için eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetleri yürütüyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ta Afganistan'daki askerlerini tamamen çekmeye başlayacaklarını ve sürecin 11 Eylül 2021'den önce tamamlanacağını açıklamıştı.