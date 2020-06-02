İspanya'da son iki günde Covid-19'dan can kaybı yaşanmadı

İspanya'da son 48 saatte ülkede yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölüm tespit edilmedi. Ülkede vaka sayısı 239 bin 932'ye yükseldi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Covid-19 ile ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren Bakanlık, son bir haftada 34 kişinin salgından öldüğünü fakat son 48 saatte ölüm görülmediğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca son 24 saatte yeni vaka sayısının 137 olduğu, toplam sayının 239 bin 932'ye yükseldiği bilgisi verildi.