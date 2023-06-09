İsrail olası kara savaşına hazırlanıyor

İsrail Golani Tugayı Komutanı Ohyun: Lübnan'la veya başka bir yerle yapılacak herhangi bir savaşta kara harekatı yapılmalı.

İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı “Ezici Yumruk Tatbikatı” sürüyor. Bu kapsamda açıklama yapan Golani Tugayı Komutanı Albay Meir Ohyun, “Lübnan ya da başkalarıyla yapılacak herhangi bir savaşta kara harekâtı olması gerektiğini” ifade etti.

Tatbikat alanından İsrail devlet radyosuna konuşan Ohyun, kuvvetlerinin beş hafta önce ön eğitimlere başladığını ve bir sonraki savaşa hazırlanmak için Ezici Yumruk Tatbikatı’na katıldığını söyledi ve “İsrail'in karşı karşıya olduğu tehditlerin kara harekatı dışında ortadan kaldırılamayacağı kanaatine varmama neden oldu” dedi.

Ordu, tatbikatlara katılan kara kuvvetlerinin 20 muharip birimden oluştuğunu, tatbikatlardan birinde yüzlerce askerin beş gün boyunca 50-60 kilometrelik bir mesafe boyunca ağır teçhizat taşıyarak yürüdüğünü, ayrıca paletli araçlar ile ağır ve hafif zırhlı araçların da katıldığını duyurmuştu.

Ohyun, “Savaş operasyonlarının boyutlarına ve büyüklüğüne karar verecek olan siyasi liderliktir, ancak ordunun tüm taktik hesaplamaları, ister Suriye veya Lübnan cephelerinde ister Gazze Şeridi'nde olsun, savaşı çözmek için kara harekatına başvurmanın kaçınılmaz olduğunu doğruluyor” dedi.

Söz konusu eğitimin (11 Haziran Pazar günü) sona erecek olması dikkat çekici. Amerika Birleşik Devletleri Ordusu Yakın Doğu Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Başkomutanı General Michael Corella’nın da katıldığı ilk üç günde Korella, Askeri İstihbarat Kurumu'nun insan kaynaklarından istihbarat toplamakla görevli 504. İstihbarat Birimi'nin karargahını ziyaret etti.

Daha sonra Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başkanlığında düzenlenen operasyonel sempozyumda komutanlar iki ordu arasındaki işbirliği konularını ele aldılar.

Tatbikatta havada, denizde, karada ve siber uzayda çok cepheli bir savaş senaryosu canlandırıldı. Tatbikatta ordunun uzun süreli ve yoğun bir savaşa hazır olup olmadığı test edilirken, cepheye binlerce füze atılıyor ve silahlı hücrelerin İsrail topraklarını işgal etme ve asker ya da vatandaş kaçırma girişimleri gerçekleştiriliyor.

İsrail ordu sözcüsü, Lübnan cephesi, Suriye, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı da içeren çok cepheli bir savaşa karşı koymak için kuvvetlerin kendi aralarında koordine olma yeteneklerinin ne ölçüde olduğunun incelendiğini doğruladı.

Tatbikatın başlamasından bu yana İsrail'in çeşitli bölgelerinde aktif bir askeri hareketlilik gözlendi; askeri ve zırhlı araçlardan oluşan kalabalıklar ortaya çıktı ve savaş uçakları bir çok iniş kalkış yaptı.