İşte dünya genelinde son durum

Corona virüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 46 bin,683'ae ulaştı.

Virüs kaynaklı ölümlerin sayısı ise 84 bin 674 oldu.

FRANSA

Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 541 artarak 10 bin 869'a yükseldi.

İTALYA

İtalya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 542 artarak, 17 bin 669’a yükseldi.Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede mevcut corona virüs vaka sayısının 95 bin 262'ye çıktığını, buna ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların toplam sayısının 139 bin 422’ye yükseldiğini belirtti.

Sivil Savunma Genel Müdürü, dün 24 bin 392 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 99'luk artışla 26 bin 491’e yükseldiğini, bunun günlük bazda en yüksek iyileşen sayısı olduğunu kaydetti.

Angelo Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 542 kişi daha artarak, 17 bin 669’a ulaştığını açıkladı. Borreli’nin belirttiği ölü sayısı, son günlerdeki düşüş eğilimini teyit etti.

Sivil savunma yetkilisi, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısında da azalma olduğunu belirterek, bugün itibariyle 3 bin 693 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, bu sayının düne göre 99 kişi daha az olduğunu bildirdi.

Borrelli ile beraber basın toplantısına katılan Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Ranieri Guerra da İtalya’da Covid-19 vakalarıyla ilgili, "Net bir düşüşte değiliz ancak, hızın yavaşladığını görüyoruz." dedi.

Bu arada, Borrelli bugün 1195 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Dün bu sayı 880, pazartesi 1941, pazar 2 bin 972, cumartesi 2 bin 886, cuma 2 bin 339 olarak belirlenmişti.

Verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar 807 bin 125 test yapıldığı bildirildi.

Ülkede en çok ölü ve vakanın görüldüğü Lombardiya Bölgesi’nde dün 282 olarak kaydedilen ölü sayısı bugün 238'e geriledi.

İNGİLTERE

İngiltere'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 938 artarak 7 bin 97'e çıktı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 938 ile Covid-19 salgınında bir gün içindeki en fazla ölüm kaydedildi.





Toplam can kaybı 7 bin 97 olurken, Covid-19 görülen vaka sayısı da 5 bin 492 artışla 60 bin 733'e çıktı. Son 24 saatte 12 bin 959 kişiye daha test yapılırken, toplam test sayısı 232 bin 708'e yükseldi.







Bugünkü sayılara Londa'daki iki bölge ile Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'nın verilerinin dahil olmadığı belirtildi. Can kayıpları, son 7 günde 563, 569, 684, 708, 621, 439 ve 786 olarak gerçekleşmişti.

ABD

ABD'de corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 918 artarak 12 bin 911’e yükseldi.

İSPANYA

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 757 artarak 14 bin 555'e yükseldi.

İRAN

İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 3'e yükseldi.

KIBRIS RUM KESİMİNDE VAKA SAYISI 500'Ü GEÇTİ

Rum basınında yer alan habere göre, Rum kesimi Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan testler sonucunda 32 yeni pozitif vakanın görüldüğünü ve toplam sayının 526'ya ulaştığını açıkladı. Rum kesiminde bugüne kadar 14 bin 273 test yapıldığı da kaydedildi.



Kıbrıs Rum kesiminde ilk Covid-19 vakası 9 Mart'ta tespit edilirken, 12 kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.





KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada, bugün toplam 178 test yapıldığını ve 1 pozitif vaka tespit edildiğini belirtti. Pilli, KKTC'de toplam vaka sayısının ise 95'e yükseldiğini söyledi.



Bugüne kadar toplamda 3 bin 424 test yapıldığını aktaran Pilli, 44 kişinin taburcu edildiğini, 48 kişinin tedavisinin devam ettiğini ve yoğun bakımda bulunan bir kişinin ise durumunun stabil olduğunu belirtti.

JAPONYA

Japonya'da corona virüs kaynaklı toplam vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 500'e yaklaştı.

Vaka sayıları Japonya genelinde 5 bin 480'e ulaşırken, bu sayı başkent Tokyo'da 1339'a ve Osaka'da 481'e çıktı.



Kanagawa'da 332, Çiba'da 307, Aiçi'de 260'a çıkan vaka sayıları Hyogo'da 240, Saitama'da 218, Hokkaido'da 208, Fukuoka'da 203 ve Kyoto'da 155 oldu.



Ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 109'a yükseldi.

