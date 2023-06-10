İtalyan özel kuvvetleri, kaçak göçmenlerin alıkoyduğu Türk gemisini kurtardı

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Türkiye'den Fransa'ya giden Türk kargo gemisinin kontrolünü ele geçiren kaçak göçmenlerin, İtalyan özel kuvvetlerinin operasyonuyla yakalandığını ve operasyonun iyi şekilde bittiğini bildirdi.

Bakan Crosetto, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gemi korsanları yakalandı. Her şey iyi şekilde bitti. San Marco birliğinin mensuplarını, polisleri, mali polisleri harika bir işbirliği içinde yürüttükleri operasyondan ötürü tebrik ediyorum. Tebrikler." ifadesini kullandı.

Crosetto, "Rete4" televizyon kanalına telefonla bağlanarak yaptığı açıklamada da kaçak göçmenlerin kaçma girişiminde bulunduklarını anlatarak, "Helikopterin sesini duyduklarında bazıları gece karanlığında denize atlayarak kaçmaya çalıştı. Ama geminin etrafı zaten sarılıydı. Askerler geminin kontrolünü ele almalıydı ve bunu çok kısa sürede yaptılar. Silahlı güçler bu tür durumlar için de lazımdır." yorumunu yaptı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Türk bayraklı kargo gemisi "GALATA SEAWAYS"e özel kuvvetlerin ardından çıkan İtalyan Mali Polisi ve polis ekipleri, bir tercüman vasıtasıyla iletişim kurdukları kaçak göçmenlerin kimliklerini belirledi.

Gemide bulunan 2'si kadın 15 kaçak arasında Suriye, Afganistan ve Irak uyrukluların olduğu kaydedildi.

15 kaçak göçmenin daha sonra gemiden indirilerek, Napoli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri bildirildi.

Bu arada, olayla ilgili Napoli Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma açtığı belirtildi. Olayın baştan sona nasıl gerçekleştiğini aydınlatmaya çalışan savcıların, gemi kaçırma olayına karışan kaçak göçmenleri tespit etmeye, gerçek niyetlerini ve terörle bağlantıları olup olmadığını ortaya çıkarmaya uğraştığı ifade edildi.

Yapılan incelemelerde geminin kaçaklar tarafından el konulmasında kullanıldığı düşünülen iki bıçak ve bir kesici alt bulunduğu da basına yansıdı.

Bu arada, geminin güvenlik görüntülerini inceleyen İtalyan Mali Polisinin kaçak göçmenlerin gemide nerede tespit etikleri kaydedildi.

İtalyan basınında yer alan diğer bilgilerde, geminin halihazırda Ovo Kalesi açıklarında bekletildiği aktarıldı.

MarineTraffic isimli internet sitesinin verilerine göre de gemi, Napoli limanı açıklarında bulunuyor.

Bakan Crosetto, dün akşam sularında katıldığı bir forumda Türk gemisini alıkoyan kaçak göçmenlere yönelik İtalyan özel kuvvetlerince bir operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

- Olay

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, DFDS Denizcilik ve Taşımacılık AŞ yetkililerinden Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine (AAKKM) gelen ihbarda, "Yalova'dan Fransa'nın Sete limanına seyretmekte olan Türk bayraklı GALATA SEAWAYS isimli gemide yaklaşık 15 kaçak şahıs tespit edildiği, kaçakların gemi içinde ellerinde muhtemel kesici aletlerle dolaştıklarının kameralarla belirlendiği, gemi personelinin kendilerini yaşam mahalli ve makine dairesine kilitleyerek güvene aldıklarının bildirildiği" aktarılmıştı.

Gemi kaptanı ve şirket yetkilileriyle yapılan değerlendirme sonucunda AAKKM tarafından MRSC Ajaccio (Fransa) ve MRCC Roma (İtalya) ile irtibata geçildiği, gemi şirketi yetkililerinin talebi ve MRCC Roma'nın onayı doğrultusunda İtalya'nın Napoli limanına doğru geminin seyrine karar verildiğine yer verilen açıklamada, "MRCC Roma tarafından gemi ile ilgili olarak talep edilen Gemi Güvenlik Planı dahil diğer dokümanlar kendilerine gönderilmiştir. Geminin, saat 17.00'de Napoli'ye varması planlanmakta olup, İtalyan emniyet birimlerince gemiye gerekli müdahale için planlama yapılmaktadır. Konu, Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızca takip edilmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.