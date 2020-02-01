Koronavirüs yayılmaya devam ediyor: İspanya'da ilk vaka tespit edildi

Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs (2019-nCoV) hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılmaya devam ediyor. İspanya'da ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.

Ülkenin güneybatısındaki Kanarya Adaları özerk yönetiminin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki La Gomera adasında koronavirüs şüphesiyle bir hastanede gözetim altında tutulan 5 Alman turistten 1'inde bu virüsün tespit edildiği aktarıldı.

Mikrobiyoloji Ulusal Merkezi Carlos III Sağlık Enstitüsü'nde yapılan testlerin sonucu, bir Alman vatandaşında pozitif çıkarken, bunun İspanya'daki ilk vaka olduğu belirtildi.

14 gün gözetim altında olacaklar

La Gomera'da gözetim altındaki 5 Alman'dan 2'sinin Almanya'da koronavirüs teşhisi konulan bir kişiyle direkt temasının olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Diğer yandan Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 20 kadar İspanyol vatandaşı Madrid'e götürüldü.