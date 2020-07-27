Kovid-19 vakalarındaki artış İspanyol turizmini vuruyor

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dönemlerde görülen vaka artışları, ülke ekonomisinin itici gücü turizm sektörünü vurmaya başladı. İngiltere, Belçika, Fransa, Hollanda, Norveç gibi bazı ülkelerin, Kovid-19'daki yeni vaka artışlarından dolayı vatandaşlarına İspanya'ya gitmemeyi tavsiye etmeleri veya bu ülkeden gelenleri 14 gün karantinada bekletme gibi ek kararlar almaları toparlanmaya çalışan İspanyol turizmine yeni bir darbe vurdu. İspanya'daki turizm sektörü çalışanlarının derneği Exceltur, Kovid-19'daki vaka artışları nedeniyle bazı ülkelerin aldığı kararların İspanyol turizmine etkisinin çok ağır olacağı uyarısında bulundu. Exceltur Başkan Yardımcısı Jose Luis Zoreda, turizm sektöründe bir yıl öncesinin rakamlarına göre ağustos ve eylül aylarında 8,7 milyar avroluk kayıp olabileceğini belirtti. İspanyol haber ajansı EFE'ye konuşan Zoreda, özellikle Balear Adaları, Kanarya Adaları ve Valensiya bölgelerinde yeni vaka artışlarının çok düşük olduğuna dikkati çekerek İspanyol hükümetinden harekete geçmesini ve turizmde ülke çıkarlarını korumasını istedi.



