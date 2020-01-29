banner22

Küba açıklarında 7.7 şiddetinde deprem

Küba açıklarında 7.7 şiddetinde deprem
banner32

Karayiplerde, Jamaika ile Küba açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS), büyüklüğünü 7.7 olarak açıkladığı deprem, 2019 Mayıs ayından bu yana dünyada meydana gelen en şiddetli deprem olarak kaydedildi.

Uluslararası Tsunami Bilgi Merkezi tarafından Jamaika, Küba, Belize, Honduras ve Cayman Adaları çevresi için tsunami uyarısı verildi.

Merkez üssü Küba'nın güneyi ile Jamaika'nın 117 kilometre kuzeybatısı olan depremin deniz tabanının 10 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.

Depremin çevre ülkelerde can kaybı ya da maddi hasara yol açıp açmadığı bilinmiyor.

Geçen yıl Mayıs ayında Peru'da 8.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
THY, Çin uçuşlarında görevli kabin ekibine maske...
THY, Çin uçuşlarında görevli kabin ekibine maske...
  1. Türkiye

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

﻿