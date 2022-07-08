Kuzey Makedonya'da AB üyeliği önerisiyle ilgili protestolar devam ediyor

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak ve Bulgaristan'ın vetosunu kaldıracak öneriye karşı düzenlenen protestolar altıncı gününde devam ederken, göstericiler yarın öğle vakti ülke genelinde yolları kapatacaklarını duyurdu.

Bu akşamki protestoda göstericiler rotayı değiştirerek, hükümet binası önünde başlattıkları protestoyu gerçekleştirdikleri yürüyüşle önce Adalet Bakanlığı binası önüne ardından da Meclis binası önüne taşıyarak öneriye karşı memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

Ülkedeki en büyük Makedon muhalefet partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliğinin (VMRO-DPMNE) Genel Başkanı Hristiyan Mickoski, yaptığı konuşmada, hükümetin hazırladığı "ihanet ve felaket" ile ilgili ne olursa olsun partisinin mecliste bunu kabul etmeyeceğini söyledi.

Müzakere çerçevesi ve Avrupa Konseyi'nin sonuçlarını temsil eden belgenin meclise götürülmesinin mantığı olmadığı, bunun hükümetlerarası bir anlaşma olduğunu savunan Mickoski, "Hükümet, güçlü bir şekilde protesto ettiğimiz ve 'hayır' olması gerektiğini söylediğimiz bir karar verirse, o zaman kararı meclis verir ve sizi temin ederim ki VMRO-DPMNE hiçbir anayasal değişikliğe destek vermeyecektir." diye konuştu.

Önceki günlerin aksine, protesto bugün olaysız sona erdi.

Dün, göstericilerin hükümet binasından Dışişleri Bakanlığı binasına geçtiği sırada, bir kişi silahla havaya ateş açmış, İçişleri Bakanlığı ise havaya ateş açan kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanından çağrı

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Üsküp'te düzenlenen protestoların organizatörlerine sorumluluk almaları, onurlu ve şiddet içermeyen gösteri çağrısında bulunarak, ülkedeki sivil vatandaşların ateşli silah taşıması ve kullanmasını şiddetle kınamıştı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, 5 Temmuz 2022'de Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak Avrupa önerisinin görüşüldüğü hükümet oturumuna katılmıştı. Michel ve Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, oturum sonrası ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Kuzey Makedonya'nın AB üyesi olma yönündeki arzusunu dile getirerek, bu sürecin hızlandırılmasını amaçladığını belirten Michel, "Siz evet derseniz, (Kuzey Makedonya ve AB arasındaki) ilk hükümetler arası konferans önümüzdeki birkaç gün içerisinde düzenlenecek, Mart 2020 kararı uygulanacak ve bunu bir sonraki adımlar hemen takip edecek. En önemlisi tarama süreci başlatılacaktır. Sadece güncellenmiş açıklayıcı tarama değil, ikili tarama da başlatılacak." demişti.

Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski de bu revize edilmiş Fransız önerisinin, tüm AB üye ülkeleri tarafından onaylanmasının ardından Avrupa önerisine dönüştüğünü ve bu önerinin uygun olduğunu ifade ederek, "Öneriyi kabul etme yönündeki kararımızı verdikten hemen sonra Avrupa Birliği ile müzakerelere başlayabileceğiz. Bu sebeplerden dolayı daha fazla beklememize gerek yok. Mantıklı, akıllıca ve sorumlu bir şekilde düşünerek ülkenin ilerlemesi için bu tarihi şanstan istifade edelim." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ayrıca Kovaçevski, geçen hafta yaptığı açıklamada, bir önceki öneriye kıyasen yeni önerinin kendilerinin notları ile açıkça oluşturulmuş pozisyonlarını içerdiğini, Makedon dilinin açık ve net bir şekilde kabul edilmesini, Bulgaristan ile olan protokolün müzakere çerçevesinin bir parçası olmamasını öngördüğünü bildirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasındaki sorunların AB müzakere çerçevesinde çözülmesini içeren öneri ortaya atmıştı.

Fransa'nın önerisi, tüm AB üye ülkeleri tarafından onaylanmasının ardından Avrupa önerisine dönüştü. Bu öneri, Bulgaristan'ın Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğine ilişkin iki yıldır süren vetosunun kaldırılmasını öngörüyor.