Lübnanlı milletvekili hesabındaki parasını çektikten sonra bankadaki eylemine son verdi

Lübnanlı bağımsız ve muhalif milletvekili Sintiya Zarazir, 3 yıldır dondurulan hesabındaki tutarı çekebilmek için düzenlediği banka baskınını, parasını aldıktan sonra sonlandırdı.

Beyrut'un Antelyas bölgesindeki özel bir banka şubesine silahsız bir şekilde giren Zarazir, hesabındaki 8 bin 500 doları çekebilmek için bankada kendisine destek veren bazı kişilerle eylem düzenledi.

Saatler süren müzakerelerin sonunda hesabındaki parasını alabilen milletvekili, eyleminin sonunda şube dışında bekleyen gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Parasını çekebilmek için daha önce birçok kez bankadan talepte bulunduğunu ancak olumlu yanıt alamadığını belirten Zarazir, "Ben Lübnanlı bir mudiyim. Sadece hakkımı almak için bankaya girdim." dedi.

Söz konusu meblağı çekebilmek için birçok uygulamaya maruz kaldığını, zorla bazı belgelerin imzalattırıldığını aktaran Zarazir, kendisi gibi mağdur birçok mudinin durumunu Meclise taşıyacağını söyledi.

Lübnan'da dondurulan banka hesaplarındaki paralarını alamayan mevduat sahipleri dün de farklı bölgelerdeki 4 şubeye baskın düzenlemişti.

Baskınların ardından açıklama yapan Lübnan Bankalar Birliği, ülkede yaşanan mevduat hesapları krizinden bankaların değil devlet yönetiminin sorumlu olduğunu belirtmişti.

-Lübnan'daki ekonomik kriz ve mudilerin banka baskınları

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıklamıştı.

Ülke, bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman çeşitli olaylara sahne olurken başkent Beyrut'ta 11 Ağustos’ta bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.

Beyrut'ta 14 Eylül'de de bir kadın, parasını çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.

Bu olayın ardından 16 Eylül'de ülkenin farklı bölgelerinde en az 7 banka baskını daha gerçekleşmişti.