MDP MERKEZ YÜRÜTME KURULU, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Merkez Yürütme Kurulu, demokrasiye vurulmak istenen her türlü darbe girişimini kınadı.

MDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, “Dış güdümlü mihrakların 2 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’nde giriştikleri kalkışmayı lanetliyor, bu kalkışmanın karşısında sokağa çıkıp milli bir destan yazan Türk milletini de en kalbi duygularımızla selamlıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Mesajda şöyle denildi:

“Kalkışma sırasında şehadete eren, başta kahraman Türk askerimiz Ömer Halisdemir olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ile anıyor, bu gibi durumların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Bizlerin her daim beklentisi; soydaşlarını yalnız bırakmayacak, demokrasinin üstün olduğu, seçmen iradesine saygılı, hukuk çerçevesinde yönetilen bir anavatan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Unutulmamalıdır ki Kıbrıs Türkü olarak bizler, hainlere geçit vermeyen, güçlü ve büyüyen bir Türkiye Cumhuriyeti’nin her daim yanımızda olmasından güç alıyoruz. Var olsun büyük ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti, var olsun egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.”