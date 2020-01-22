Meghan Markle ve Prens Harry, izinsiz çekilen fotoğrafları için yasal uyarıda bulundu

İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerini bırakma kararı alan Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, Kanada'da gazeteciler tarafından çekilen fotoğraflarına tepki gösterdi. Fotoğrafların rızaları olmadan çekilip gazetelere basıldığını söyleyen çift, bir yasal uyarıda bulundu.

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılma kararı alarak Kanada'ya giden Meghan Markle, oğlu Archie ile yürüyüşe çıktı. Aynı zamanda köpeğini de gezdiren Markle'nın spor kıyafetli hali ise İngiliz basınına bomba gibi düştü. Fotoğrafları kısa sürede olay yaratan çift ise avukatları aracılığıyla yasal bir uyarı yaptı.

EŞİNİN GİZLİ FOTOĞRAFLARI ÇEKİLİNCE HAREKETE GEÇTİ

Meghan Markle'ın Kanada'nın Vancouver Adası'nda oğlu Archie ile birlikte köpeklerini gezdirirken çekilen fotoğraflarının, Markle'ı gizlice takip eden ve çalılıklara saklanmış paparazziler tarafından çekildiği belirtildi. Prens Harry ve Meghan Markle'ın avukatları, çiftin söz konusu fotoğrafların kullanılmasına izin vermediklerini vurgulanıyor ve fotoğrafı çekip tabloid gazetelerde basanlar tacizle suçlanıyor.