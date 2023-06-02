Meksika’da cesetlerle dolu 45 torba bulundu

Meksika’da cesetlerle dolu 45 torba bulundu
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 Meksika polisi, ülkenin batısındaki Guadalajara kentinde, 45 torbaya doldurulmuş cesetler bulduğunu açıkladı.

BBC’nin haberine göre, Meksika’nın Jalisco eyalet savcılığından yapılan açıklamada, insan uzuvlarıyla dolu 45 torbanın, kayıp 7 gencin bulunmasına yönelik arama çalışmaları sırasında, Guadalajara kentindeki bir uçurum kenarında bulunduğu belirtildi.

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Savcılık açıklamasında, ilk torbanın salı bulunduğunu ancak zorlu arazi koşulları ve aydınlatma sebebiyle soruşturmanın çarşamba yeniden başlatıldığı kaydedildi.

Torbalarda hem erkek hem de kadınlara ait cesetlerin bulunduğu kaydedilen açıklamada, kimlik tespit çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Bulunan cesetlerin kaç kişiye ait olduğu henüz netleşmezken, zorlu arazi şartları nedeniyle arama çalışmalarında itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin de polise destek verdiği aktarıldı.

Jalisco eyalet savcılığı, geçen hafta, kaybolduğu bildirilen çağrı merkezi çalışanı 7 gencin bulunması için arama çalışması başlatmıştı.

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