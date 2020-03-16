Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: "Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'da yaşayan vatandaşlar için Türkçe altyazılı bilgilendirme videosu yayınladı. Merkel, videoda Almanya'da yaşayanlara uyarılarda bulunarak virüsün yayılmasının önlenmesi için hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'da yaşayan vatandaşları koronavirüs hakkında bilgilendirmek amacıyla Türkçe altyazılı bir video yayınladı. Merkel, videoda, Almanya'da yaşayanlara uyarılarda bulunarak virüsün yayılmasının önlenmesi için hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

"HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI"

Merkel söz konusu videoda, "Koronavirüsü Almanya'da hepimiz için büyük ve zorlu bir görevdir. Uzun zamandır hiç görmediğimiz zorlu bir görev. Bizim gibi aynı durumda olan birçok ülke var; hatta dünya genelinde ülkelerin büyük bir çoğunluğu bizimle aynı durumda. Bu nedenden ötürü bu salgına pandemi diyoruz. Söz konusu virüs, yeni bir tür. Federal hükümet bu alanda her türlü önlemini aldı. Bütün vatandaşlarımız üzerine düşeni yapmalı" açıklamalarında bulundu.

ALMANYA'DA SON DURUM

Ölümcül virüsün yayıldığı Almanya'da yetkililer 5426 vaka, 10 ölüm ve 46 kişinin de tedavi edildiğini duyurdu.