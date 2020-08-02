Mısır'dan Türkiye'nin Doğu Akdeniz Navtex'ine yönelik açıklama

Mısır, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de planladığı sismik araştırmaların, Kahire'nin Münhasır Ekonomik Bölge sahasını ihlal etme potansiyeli taşıdığını açıkladı.

Doğu Akdeniz’de geçtiğimiz haftalarda Yunanistan ile yaşanan gerginliğin ardından Mısır ile de benzer bir sorun yaşanıyor. Mısır Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında sismik araştırma yapmak için geçen ay yayımladığı Navtex’in (Yazılı Seyir Uyarı Sitstemi) Mısır’ın egemenlik haklarını ihlal ve saldırı” anlamına geldiğini belirtti.

Navtex’in sekizinci maddesinden kaynaklı bir ihlalin söz konusu olduğu kaydedilen açıklamada, bölgenin Mısır’ın münhasır ekonomik bölgesi ile potansiyel olarak çakıştığı ifade edildi.