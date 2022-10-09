Patlamayla sarsılan Kırım ilhakının sembolü: Kerç Köprüsü

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı Rus topraklarına bağlayan ve patlama sonucu hasar gören Kerç Köprüsü, stratejik önemiyle biliniyor.

Rusya ve 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım Yarımadası arasında yer alan Kerç Köprüsü, dün meydana gelen patlamayla gündeme geldi.

"Kırım" ismiyle de anılan köprüde bir kamyonun patlaması nedeniyle yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıktı. Kerç Köprüsü, çift taraflı araç trafiğine kapatıldı.

Köprünün patlama sonucu hasar görmesi, Rus yetkililerini harekete geçirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, köprüdeki acil durumla ilgili hükümet komisyonu kurulması talimatını verdiği bildirildi.

Aynı gün, Putin, Kerç Boğazı’ndan geçişin, elektrik şebekesinin ve doğal gaz boru hattının korunması ile ilgili önlemlerin artırılmasına yönelik kararname imzaladı.

3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Rusya yetkilileri bunun bir "terör eylemi" olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Kırım arasındaki köprüde meydana gelen patlamanın "başlangıç" olduğunu açıkladı.

Kerç Köprüsü'nde oluşan hasarın ise 200-500 milyon ruble (3-8 milyon dolar) olduğu belirtildi.