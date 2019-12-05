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Pearl Harbor Tersanesi'nde silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Pearl Harbor Tersanesi'nde silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
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ABD'deki Pearl Harbor Tersanesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ABD'nin Hawaii eyaletindeki Pearl Harbor-Hickam Üssü'ndeki tersanede silahlı saldırı yaşandı. 

Güvenlik güçleri, saldırıda ABD Savunma Bakanlığına bağlı çalışan 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 1 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Saldırgan silahla yaşamına son verdi

Silahlı saldırganın ABD'li bir denizci olduğu ve saldırının ardından silahla yaşamına son verdiği kaydedildi.

Olayın ardından bir süre kapatılan tersanenin ise yeniden çalışmaya başladığı vurgulan

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