Pele vasiyetinde mirasının yüzde 30’unu karısına bıraktı, gayri meşru kızı olabileceğini açıkladı

Geçen yıl aralık ayında 82 yaşında hayata gözlerini yuman Brezilya’nın ünlü futbolcusu Pele, vasiyetinde mirasının yüzde 30’unu karısını bırakırken, gayrimeşru kızı olabileceğini açıkladı.

Brezilya milli takım formasıyla üç kez Dünya Kupası’nı kaldıran Pele, mal varlığının yüzde 30’unu üçüncü ve son eşi Marcia Cibele Aoki’ye bıraktı.

Marcia Cibele Aoki ayrıca, Pele ile yaşamını geçirdiği Sao Paulo kenti yakınlarında deniz kenarındaki Guaruja’daki yazlık evin “zorunlu” sahibi olacak.

Pele’nin dul eşinin avukatı Luiz Kignel, AFP’ye yaptığı açıklamada, ünlü futbolcunun vasiyetinde gayri meşru bir kızı olabileceğini yazdığını aktardı.

Bu kadının Pele’nin kızı olduğunun DNA testiyle kanıtlanması halinde, ismi açıklanmayan bu kadın diğer 7 çocukla birlikte mirasın yüzde 70’ini paylaşacak.

Bu kadının Brezilya vatandaşı olduğu ve 2022 yılı eylül ayında Pele’nin kendi babası olarak tanınması için mahkemeye başvurduğu bildirildi.

Sao Paulo mahkemesinin, Pele’den daha önce DNA testi istediği ancak Covid-19 salgını ve ünlü futbolcunun sağlık durumunun kötüye gitmesi yüzünden bunun gerçekleşemediği kaydedilen haberde, bu testin şimdi Pele’nin diğer çocuklarından alınacak bir DNA testi teyit edilmeye çalışılacağı kaydedildi.

Avukat Luiz Kignel, ünlü futbolcunun “Pele” markasında hissesi olduğunu, diğer taşınmaz ve nakit varlıklarıyla ilgili sayımın devam ettiğini ve şu anda mirasın tam miktarı konusunda bir açıklama yapamadıklarını bildirdi.