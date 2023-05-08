Peru'da altın madeninde çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Peru'da, bir altın madeninde çıkan yangın sonucu ilk belirlemelere göre 27 kişi yaşamını yitirdi.

Arequipa bölgesindeki Condesuyos eyaletine bağlı La Esperanza isimli altın madeninde yangın çıktı.

Yangında, 27 madenci hayatını kaybetti. Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, yangının kısa devreden kaynaklanmış olabileceğini belirterek, araştırmanın sürdüğünü bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve arama kurtarma ekibinin sevk edildiği ve 100 metre derinlikte arama çalışması yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Peru, Latin Amerika ülkeleri içinde en büyük altın üreticilerinden biri olarak kabul ediliyor.