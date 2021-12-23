Pfizer’ın Covid-19 hapına acil kullanım onayı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer’in Korona virüse karşı geliştirdiği antiviral Hap Paxlovid’in hafif ila orta şiddette korona virüs hastalığının tedavisi için acil kullanımının onaylandığı duyuruldu.

Hapın 12 yaş ve üstü hastaların kullanabileceği, sadece reçeteyle alınabileceği, Covid-19 teşhisi konulduktan sonra mümkün olan en kısa sürede ve semptomların başlamasından sonraki 5 gün içinde alınması gerektiği ifade edildi. Paxlovid’in "Ritonavir" adı verilen antiviral ilaçla birlikte kullanılacağı vurgulanırken, 5 gün boyunca günde 2 kez olmak üzere (2 adet Nirmatrelvir ve 1 adet Ritonavir) toplam 30 adet hap alınacağı belirtildi. Paxlovid’in bilinen ve potansiyel faydalarının, risklerinden daha ağır bastığı aktarıldı.