Pfizer’ın Covid-19 hapına acil kullanım onayı

Hapın 12 yaş ve üstü hastaların kullanabileceği, sadece reçeteyle alınabileceği, Covid-19 teşhisi konulduktan sonra mümkün olan en kısa sürede ve semptomların başlamasından sonraki 5 gün içinde alınması gerektiği ifade edildi. Paxlovid’in "Ritonavir" adı verilen antiviral ilaçla birlikte kullanılacağı vurgulanırken, 5 gün boyunca günde 2 kez olmak üzere (2 adet Nirmatrelvir ve 1 adet Ritonavir) toplam 30 adet hap alınacağı belirtildi. Paxlovid’in bilinen ve potansiyel faydalarının, risklerinden daha ağır bastığı aktarıldı.