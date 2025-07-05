Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 112 insansız hava aracının (İHA) Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.00’ten bugün 09.40’a kadar 112 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların başta Moskova olmak üzere Voronej, Bryansk, Ryazan, Belgorod, Saratov, Novgorod, Kursk, Leningrad, Oryol, Rostov, Smolensk, Penza, Tula bölgeleri ile Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Özerk Cumhuriyeti üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını kaydetti.