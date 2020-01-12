Prens William, ayrılık kararı sonrası konuştu: Kanat germeye devam etmeyeceğim

Sussex Dükü Harry ve eşi Düşes Meghan, kraliyet ailesinden ayrılma kararı alarak Kanada'ya taşınacaklarını duyurdu. Konu hakkında ilk kez konuşan Harry'nin ağabeyi William, "Hayatım boyunca ona kanat gerdim ama buna daha fazla devam etmeyeceğim" dedi.

İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, sosyal medya hesapları Instagram'dan yaptıkları yazılı açıklamada Kraliyet ailesinin "üst düzey" üyeliğini bırakacaklarını açıkladı. Ağabey William ise ülkenin gündemini sarsan konu hakkında ilk kez konuştu.

"HERKESİN TAKIMDA OLMASINI İSTİYORUM"

Konu hakkında İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Sunday Times'a konuşan PRens William, şunları söyledi: "Bütün hayatım boyunca kardeşime kol kanat gerdim ama bunu daha fazla yapamayacağım… Bu konuda üzgünüm. Bütün yapabileceğimiz ve bütün yapabileceğim onlara destek olmaya çalışmak ve gelecekte aynı görüşte olacağımızı umut etmek. Herkesin takımda olmasını istiyorum."

Prens Harry'nin babası Prens Charles, oğlunun kendisine bu konuda önceden bir bilgi vermemesi nedeniyle sinirlendiği "öfkeden kudurduğu" yazılmıştı. Uluslararası kamuoyu, William'ın bu açıklamalarını bir "U dönüşü" olarak yorumladı.

ORTA YOL BULMAYA ÇALIŞACAKLAR

Prens Harry, yarın ağabeyi, babası ve büyükannesi Kraliçe Elizabeth ile Norfolk'taki Sandringham Estate'te bir araya gelerek orta yol bulmaya çalışacak. Bu toplantıya Markle, Kanada'nın Vancouver kentinde bağlanacak.

KRALİÇE BAŞÖRTÜSÜ TAKMIŞTI

Sussexlerin aldığı ayrılık kararı sonrası Kraliçe 2. Elizabeth, ilk kez aracında görüntülenmişti. Kraliçe'nin başörtüsü takması ise dikkat çekmişti. Kraliçe'nin kendi kullandığı Land Rover marka aracıyla Sandringham'daki atış talimi partisine gittiği belirtildi.

PRENS HARRY VE MEGHAN MARKLE'IN HEYKELLERİ KALDIRILMIŞTI

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Madame Tussauds Balmumu Müzesi'nin Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekileceklerini açıklayan Prens Harry ile Sussex Düşesi eşi Meghan Markle'ın heykellerini kaldırılmıştı. Heykellerin müzenin farklı bölümünde sergilenip sergilenmeyeceği ise açıklanmadı.

MEGHAN ÇOCUĞUNUN YANINA KANADA'YA GİTMİŞTİ

Öte yandan, Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekileceğini açıklayan Sussex Düşesi Meghan Markle, Kanada'da bakıcısıyla birlikte olan bebeğinin yanına dönmüştü.

EVLİLİK YÜZÜĞÜNÜ TAKMAMIŞTI

Düşes Meghan Markle, kraliyet ailesinden ayrıldıklarını duyurmadan saatler önce prens eşi olmadan The National'ın Londra'daki Dorfman Tiyatrosu'nu ziyaret etmiş ve parmağından hiç çıkarmadığı evlilik yüzüğünü takmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

KRALİYET AİLESİNDEN AYRILMIŞLARDI

Sussex Dükü ve Düşesi, sosyal medya hesabından açıklama yaparak kraliyet ailesinden ayrılacaklarını duyurmuştu. Çift tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verilmişti: "Aylar süren derin düşünce ve fikir alışverişi sonucu, bu yıl bir değişim yapma ve bu kurum içinde kendimize daha yenilikçi bir rol biçimlendirmeye başlama kararı aldık. Kraliçe'ye tam desteğimiz sürerken, Kraliyet ailesindeki 'üst düzey' görevlerimizden çekildiğimizi ve ekonomik olarak bağımsızlığımızı kazanma yolunda çalışmaya başlayacağımızı söylemek isteriz."