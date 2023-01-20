Rock müziğin efsane ismi David Crosby hayatını kaybetti

Byrds ve Crosby, Stills and Nash gibi grupların kurucuları arasında yer alan ünlü rock şarkıcısı David Crosby yaşamını kaybetti.

Rock müziğin en önemli isimlerinden olan David Crosby 81 yaşında hayatını kaybetti.

Crosby'nin ölüm haberi temsilcisi tarafından doğrulandı.

Müzisyenin eşi Jan Dance, Crosby'nin ölümüyle ilgili "Artık yanımızda olmasa da onun insancıllığı ve kibar ruhu bize ilham vermeye devam edecek. Onun mirası, efsanevi müziğiyle yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Crosby'nin eski grup arkadaşı Graham Nash, kavgalarla dolu ilişkilerine rağmen derin bir üzüntü duyduğunu ifade etti.

Daha önce verdiği röportajlarda bağımlılıklarından ve rol arkadaşlarıyla tartışmalarından dolayı üzüntü duyduğunu belirten Crosby, geçmişteki bazı davranışlarından utandığını da söylemişti.

14 Ağustos 1941'de Oscar ödüllü Hollywood görüntü yönetmeni Floyd Crosby'nin oğlu olarak Kaliforniya'da dünyay gelen Crosby, 1964 yılında 'The Byrds'a katılmıştı.