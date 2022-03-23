Scholz: "Savaş Rusya'nın geleceğini de yok ediyor"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'da savaşın hemen sona erdirilmesini talep ederek, "Silahların derhal susması gerekiyor" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son günlerde uzun süreli ve yoğun görüşmeler gerçekleştirdiğine işaret eden Scholz, Putin'in gerçeği duyması gerekiyor. Savaş sadece Ukrayna'yı değil, Rusya'nın geleceğini de yok ediyor" uyarısında bulundu.

Avrupa kıtasında yeniden barışın hüküm sürmesi için denenebilecek her yolu deneyeceklerini belirten Almanya Başbakanı, Rusya ile Ukrayna arasında sürdürülen müzakerelerin başarılı olup olmayacağını kimsenin söyleyemeyeceğini ve Almanya'nın siyasi çözüm sürecinde üstüne düşeni yapacağını vurguladı.

"Yaptırımlar bize zarar vermemeli"

Federal Meclis'te düzenlenen tartışma oturumunda konuşan Scholz, Rusya'ya yaptırımlar konusuna da değinerek Rus doğal gaz ve petrol sevkiyatının derhal durdurulmasının söz konusu olmayacağını yineledi. Rusya'ya enerji alanındaki bağımlılığı mümkün olan en hızlı şekilde sona erdirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Scholz, "Ancak bunun bir günde yapılması, ülkemiz ve tüm Avrupa'yı resesyona sürüklemek anlamına gelir. Yüz binlerce kişilik istihdam tehlikeye girer, sanayi dalları bütünüyle çöküşün eşiğine gelir" diye konuştu.

Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkisinin şimdiden Almanya'da vatandaşlara yansıdığını belirten Scholz, Rusya'ya yönelik yaptırımların Avrupa'yı Rusya'dan daha sert bir şekilde etkilemesine izin verilemeyeceğini kaydetti.