Seferberlik ilanı sonrasında 'Rusya'dan kaçış' sürüyor

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in dün kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından bazı Rus erkekleri sınırlara akın etmeye devam ediyor. Finlandiya ve Gürcistan sınırlarında yığılma görülürken, Moskova çıkışlı uçak biletlerinin fiyatları katlanarak arttı.

Putin dün yaptığı açıklamada, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya'da ilk kez seferberlik ilan etmiş oldu. Ukrayna'da ele geçirilen topraklarda yaşayanların Rusya'ya katılması planlarını destekledi, ayrıca Rusya topraklarının savunulması için nükleer silah kullanılabileceğini söyledi.

Moskova çıkışlı en yakın mesafelere tek yönlü biletler 5 bin doların üzerine fırladı. Uçak biletlerinin çoğu tamamen tükendi.

Sosyal medya gruplarında Rusya'dan nasıl çıkılabileceğine dair tavsiyeler yayınlanmaya başlandı. Bir haber sitesi ''Şu an Rusya'dan nereye kaçabilirsiniz?'' başlıklı bir liste yayınladı. Gürcistan sınırında uzun kuyruklar oluştu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a giden Sergey adlı bir Rus, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, ''Savaş korkunç. Savaştan, ölümden ve böyle şeylerden korkmak normal'' dedi.

İsmini Aleks olarak açıklayan bir diğer Rus ise İstanbul'da Reuters'a yaptığı açıklamada, Rusya'yı kısmen seferberlik ilanı nedeniyle terkettiğini söyledi, ''Burada olmamın nedenlerinden biri kısmi seferberlik. Çok kötü bir karar ve birçok Rus için büyük sıkıntılara neden olabilir'' diye konuştu.

Aleks, Ruslar'ın çoğunun savaşa gönderilmek istemediklerini sandığını söyledi.

Vasili adlı bir diğer Rus ise eşi, ergenlik çağındaki kızı ve altı bavuluyla İstanbul'a gitti.

'Vasili, 'Seferberlik kaçınılmazdı çünkü insan kaynağı eksiği vardı. Ben endişelenmiyorum çünkü 59 yaşındayım ve oğlum yurt dışında yaşıyor'' dedi.

Rus-Kazak sınırını geçen bir kamyon şoförü ise Kazakistan'ın Oral kentinde Reuters'a konuştu. Adını açıklamak istemeyen bu kişi, Rusya tarafından yoğun trafik akışı gördüğünü söyledi ve bu durumun gelecekteki seyahatlerini zorlaştırmasından endişe ettiğini belirtti.