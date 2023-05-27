Sırbistan'da ordunun bir sonraki emre kadar teyakkuzda kalmasına karar verildi

Sırbistan Ulusal Güvenlik Konseyi oturumunda, ordunun bir sonraki emre kadar teyakkuzda kalmasına karar verildi.

Kosova'nın kuzeyinde dün meydana gelen olayların ardından düzenlenen oturuma Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Başbakan Ana Brnabic, Dışişleri Bakanı İvica Dacic, Savunma Bakanı Milos Vucevic, İçişleri Bakanı Bratislav Gasic, Güvenlik Bilgi Ajansı (BIA) Müdürü Aleksandar Vulin, Sırbistan Genelkurmay Başkanı Milan Mojsilovic ve Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic katıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, oturumda Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olaylar dolayısıyla Sırbistan ordusunun bir sonraki emre kadar teyakkuzda kalmasına karar verildi.

Sırbistan'ın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi için gerekli tüm faaliyetlerin kararlaştırıldığı oturumda, "NATO'nun Kosova'daki Barış Gücünün (KFOR), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararınca yükümlü olduğu görevini yerine getirmediği" savunuldu.

Mojsilovic'e Kosova'daki Sırpların korunmasını sağlamak için KFOR yetkilileriyle doğrudan temas kurma yetkisinin verildiği oturumda ayrıca, "Sırbistan, kendi halkını korumada sağlam ve sarsılmaz olacaktır." ifadesine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2023, 14:53