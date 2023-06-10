Somali'de oyun parkındaki patlamada 22 çocuk hayatını kaybetti

Somali'de oyun parkındaki patlamada 22 çocuk hayatını kaybetti
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Somali'de oyun parkında roketin patlaması sonucu 22 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Aşağı Şabel bölgesi yetkililerinden İbrahim Malabow, basına yaptığı açıklamada, çocukların oynadığı bölgede patlama meydana geldiğini belirtti.

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Malabow, burada roketin patlaması sonucu çocuklardan 22'sinin öldüğünü, 3'ünün de yaralandığını açıkladı.

Patlamadan Eş-Şebab terör örgütünü sorumlu tutan Malabow, ölen çocukların 16'sının erkek, 6'sının kız olduğunu bildirdi.

Olayın meydana geldiği bölgeyi kontrol eden Eş-Şebab ise patlamanın Somali'deki Afrika Birliği Geçiş Misyonu tarafından atılan bir el bombası sonucu yaşandığını öne sürdü.

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