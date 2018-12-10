Tayvan'da bir balık satıcısı, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı

Tayvan'da, annesine balık satmaya yardımcı olan bir genç kadın güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.

Shanghai.ist'in haberine göre bir Facebook kullanıcısının yayınladığı görüntüler, genç kadına beklemediği bir popülerlik getirdi. Genç kadının fotoğrafını yayınlayan bir adam, yanına da şu mesajını yazdı: "Anne bundan böyle balık almaya gittiğinde hep sana eşlik edeceğim".

Daha sonra 26 yaşındaki kadının aslında model olarak çalıştığı ve hatta Facebook'ta yaklaşık 60 bin takipçinin olduğu, balık satıcılığın da temel gelir kaynağı olmadığı ortaya çıktı. Model o gün sadece annesine yardım etmek için oradaydı. Anne, kızının sıkça yardımına geldiğini anlattı.