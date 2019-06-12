Trump Meksika anlaşmasını yanlışlıkla ifşa etti

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile detaylarını gizlediği bir göç anlaşması yaptığını açıkladı. Ancak o detayları yanlışlıkla ifşa etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile gizli bir göç anlaşması yaptıklarını açıkladı. Ancak Beyaz Saray anlaşmanın detayları ile ilgili bir bilgi vermeyi reddetti.

Meksika'nın anlaşma iddialarını reddetmesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Trump, anlaşma şartlarının yazılı olduğu bir kağıdı basın mensuplarına gösterdi.

Washington Post'ta yer alan haberde gazetenin fotoğrafçısı Jabin Botsford tarafından çekilen fotoğrafta anlaşamaya dair bilgilerin ve iki imzanın yer aldığı görüldü.

Belgede, ABD'den sığınma talep eden Orta Amerika'dakilerin sığınma başvuruları değerlendirilirken Meksika'da tutulacakları ve Meksika'nın 'güvenli üçüncü ülke' statüsü kazanacağı ile ilgili konular yer alıyor.

Kaynak: Washington Post