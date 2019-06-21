Trump'tan İran'a "ya müzakere ya savaş" tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Umman üzerinden İran'a gönderdiği mesajda, Tahran'la görüşmek istediğini belirterek, aksi halde savaşın yakın olduğu uyarısında bulundu.

İran medyasının Reuters haber ajansına dayandırdığı habere göre, isminin açıklanmasını istemeyen İranlı yetkililer, Trump'ın Umman aracılığıyla dün gece İran'a mesaj gönderdiğini açıkladı.

İranlı yetkililer, Trump'ın mesajında İran'la savaşın yakın olduğunu ancak kendisinin savaş istemediğini ve Tahran'la görüşmek istediğini aktardı.

Trump'ın İran'a görüşme talebine cevap vermek için kısa bir süre tanıdığını belirten yetkililer, buna karşılık İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD yönetimiyle görüşmeye izin vermediğini, ancak Trump'ın mesajını Hamaney'e ileteceklerini söylediklerini ifade etti.

İranlı yetkililer, Umman üzerinden Trump'a verdikleri cevapta, İran'a karşı saldırı nın bölgesel ve uluslararası sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunduklarını sözlerine ekledi.

ABD-İran gerilimi

Amerikan New York Times gazetesi, adı açıklanmayan bazı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı kararından son anda vazgeçtiğini iddia etmişti.

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginlik dün sabah Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra tırmanmıştı.

İran, İHA'nın hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu savunurken ABD, uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürüyor.

ABD Başkanı Trump, İran'lı yetkililerle görüşmek istediğini daha önce bir çok kez dile getirmiş ancak İran lideri Hamaney, ABD yönetiminin "güvenilmez" olduğunu ifade ederek, Washington'la müzakereye kapıyı kapatmıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise müzakere için ABD'nin baskıları tamamen kaldırması gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: AA