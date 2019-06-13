Uçakta tehlike dolu anlar! Tuvalet sandı, uçağın kapısını açtı...

Uçakta bulunan yolculardan biri uçağın acil çıkış kapısını tuvalet kapısıyla karıştırdı yolcu büyük bir kargaşaya sebep oldu. Manchester Havalimanı'ndan kalkan ve Birleşik Krallık-Pakistan seferini 702 sefer numaralı uçuşu Cuma günü 7 saatlik bir rötara uğradı. Peki sonra neler oldu?

Manchester Havalimanı'ndan kalkan ve Birleşik Krallık-Pakistan seferini yapan uçaktaki bir yolcu, acil çıkış kapısını tuvalet kapısı sanıp açmaya çalıştığı için 7 saatlik bir rötara sebep oldu.

YOLCULAR UÇAKTAN İNDİRİLDİ...

Yolcu, şans eseri kapıyı uçak havalanmadan açtığı için ölümcül bir kaza gerçekleşmedi. PIA'in açıklamasına göre acil çıkış kaydırağı otomatik olarak açıldığı için 40 adet yolcu uçaktan indirildi. Kimsenin yaralanmadığı bilgiler arasında yer aldı.

BÜYÜK PANİĞE SEBEP OLDU; SUÇLANDI!

Mayıs ayında Çin'in doğuda bulunan bir eyaletinden yaşlı bir yolcu, uçak yere iner inmez acil çıkış kapısını açmaya çalıştığı için tutuklanıp gözaltına alınmıştı. Uçaktaki iniş sırasına küçük bir kestirme yol açmaya çalışan adam, uçaktaki herkesin can sağlığını tehlikeye atması sebebiyle suçlandı.

KAPIYI AÇTIĞI İÇİN TUTUKLANMIŞTI...

Mayıs ayında Çin'in Shandong bölgesindeki bir yolcu, pistteki bir uçağın acil durum kapısını açmaya çalıştığı için tutuklanmıştı.