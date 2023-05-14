Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İtalyan kanalına konuştu... "Çin, Rusya'ya silah vermeyecek..."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşta karşı saldırı için büyük bir kararlılıkla hazırlandıklarını, kısa sürede önemli adımlar atacaklarını ve buna motive olduklarını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı 24 Şubat 2022'den bu yana ilk kez İtalya’nın başkenti Roma’yı ziyaret eden Zelenskiy, resmi temaslarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde İtalyan devlet televizyonunda bir programa katılarak İtalyan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İtalyan kamuoyunda Kiev’i desteklemeye yönelik bir yorgunluk olduğuna dair yorumların çıktığı hatırlatılan Zelenskiy, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in NATO ülkelerine geldiğini düşünelim. O zaman vatandaşlarınızı, babalarınızı, çocuklarınızı ittifak üyesi olduğunuz için bu savaşa göndereceksiniz. Ben pragmatik biriyim. Toplumunuz şunu anlamalı; Ukrayna’ya yardım etmek, savaşa bizzat kendi vatandaşlarınızı göndermekten daha iyi.” diye konuştu.

Zelenskiy, İtalya ve Fransa sayesinde semalarını koruyabildiklerini, bu ülkelerden alınan hava savunma sistemleri olmasaydı daha çok kayıp vereceklerini söyledi.

Önemli olanın savaşı bitirmek olduğunu dile getiren Zelenskiy, Putin'in "saldırgan" olduğunu, kendilerinin kaos içinde yaşamak istemediğini ifade etti.