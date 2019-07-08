Yunanistan’da devir teslim töreni bugün gerçekleşecek

Yunanistan’da Çipras dönemi bitiyor, ikinci kuşak Miçotakis dönemi başlıyor.

Erken genel seçimin galibi, Muhafazakar Kiriakos Miçotakis’in ana muhalefet partisi “Yeni Demokrasi” oldu.

Miçotakis aldığı sonuçla tek başına hükümet kurma çoğunluğunu da elde etti.

Yunanistan İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, katılım oranı yüzde 57,2 olarak gerçekleşti.

Kiriakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, 300 sandalyeli mecliste 158 milletvekili çıkardı.

Aleksis Çipras liderliğinde iktidarda bulunan sol SYRIZA ise Mecliste 86 milletvekili ile temsil edilecek.Devir teslim töreni bugün gerçekleşecek.