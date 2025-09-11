Aralarında Oscar, BAFTA, Emmy ve Cannes ödüllü isimlerin de bulunduğu dünyaca ünlü oyuncu, yönetmen ve film yapımcılarının Filistin halkına karşı soykırım ve apartheid suçlarına karışmış İsrailli film kurumlarıyla (festivaller, sinemalar, yayıncılar ve yapım şirketleri dahil) çalışmayı reddettiklerini bildirdikleri ortak metin, 4 binden fazla kişi tarafından imzalandı.

8 Eylül'de yayımlandığında ünlü oyuncular Olivia Colman, Mark Ruffalo, Riz Ahmed, Tilda Swinton, Javier Bardem ve Susan Sarandon ile yönetmenler Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay ve Adam McKay gibi isimler dahil 1300'den fazla kişi tarafından imzalandığı açıklanan metne gösterilen destek, kısa sürede 4 bin imzayı aştı.

Aralarında Joaquin Phoenix, Emma D'Arcy, Eric Andre, Rooney Mara, Guy Pearce, Andrew Garfield, Emma Stone ve Elliot Page gibi ünlü isimlerin bulunduğu çok sayıda kişi de bu ortak metne imza atarak İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini beyan etti.

Film yapımcıları, oyuncular, film endüstrisi çalışanları ve kurumların, sinemanın algıları şekillendirme gücünün farkında oldukları belirtilen metinde, “Birçok hükümetin Gazze’deki katliamı desteklediği bu acil kriz anında, acımasız dehşete suç ortaklığı yapmamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.” ifadesi kullanılmıştı.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Gazze'de soykırım riskinin "makul", İsrail'in Filistinlilere yönelik işgalinin ve apartheid uygulamasının hukuka aykırı olduğuna hükmettiği hatırlatılan metinde tüm insanlar için eşitlik, adalet ve özgürlüğü savunmanın, görmezden gelinemeyecek derin ahlaki bir görev olduğu vurgulanmıştı.

"Aynı şekilde, Filistin halkına yapılan zulme karşı da şimdi sesimizi yükseltmeliyiz." ifadesinin yer aldığı metinde, Filistinli sinemacıların, uluslararası film endüstrisine sessizliğini bozmaya, Filistinlilerin uğradığı insanlık dışı muameleyi ve ırkçılığı reddetmeye çağırdığına işaret edilmişti.

Aralarında Oscar, BAFTA, Emmy ve Cannes ödüllü isimlerin bulunduğu oyuncu ve yönetmenlerin yanı sıra sinematograflar, editörler ve sinema programcılarının da imza attığı ortak metinde, şu ifadelere yer verilmişti:

"Apartheid Güney Afrika'da filmlerini göstermeyi reddeden 'Filmmakers United Against Apartheid'dan ilham alarak, Filistin halkına karşı soykırım ve apartheid rejiminde rol alan İsrailli film kurumları (festivaller, sinemalar, yayıncılar ve yapım şirketleri dahil) ile çalışmayacağımızı, bu kurumların etkinliklerine katılmayacağımızı ve filmlerini göstermeyeceğimizi taahhüt ediyoruz."