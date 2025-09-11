Dünyanın en zengin kişisi ünvanı, çarşamba günü kısa süreliğine Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk’tan, Oracle’ın kurucusu Larry Ellison’a geçti.

Oracle’ın yapay zeka yatırımlarından kaynaklanan güçlü bilanço sonuçları sonrası Ellison’un serveti bir günde 89 milyar dolar artarak 383,2 milyar dolara yükseldi. Bu artış, Bloomberg verilerine göre tarihte kaydedilen en büyük günlük servet artışı oldu.

Oracle hisselerinde tarihi yükseliş

Oracle hisseleri, yapay zekâ şirketlerinin artan veri merkezi ihtiyacı sayesinde gün içinde yüzde 43’e kadar değer kazandı ve günü yüzde 36 artışla kapattı. Şirketin piyasa değeri bir günde yaklaşık 244 milyar dolar artarak 922 milyar dolara ulaştı. Oracle böylece S&P 500’de en değerli 10 şirket arasına girdi.

Şirket CEO’su Safra Catz, çeyrek dönem içinde dört büyük milyar dolarlık sözleşme imzaladıklarını, önümüzdeki aylarda birkaç büyük anlaşma daha beklediklerini açıkladı.

Musk yeniden zirvede

Oracle’daki olağanüstü yükseliş Ellison’u kısa süreliğine dünyanın en zengin kişisi yapsa da, piyasa kapanışında Musk’ın serveti 384,2 milyar dolara çıkarak Ellison’un 1 milyar dolar önüne geçti.

Musk, 2021’den bu yana çoğunlukla zirvede yer alıyor. Daha önce 2021’de Bernard Arnault’ya, 2024’te ise Jeff Bezos’a karşı kısa süreliğine unvanını kaybetmişti. Tesla hisselerinin bu yıl yüzde 14 değer kaybetmesine rağmen Musk, SpaceX ve Tesla yatırımları sayesinde liderliğini korudu.

Ellison’un yükselişi

81 yaşındaki Larry Ellison, 1977’de Oracle’ı kurarak teknoloji dünyasının en etkili isimlerinden biri haline geldi. Servetini artırmasının yanı sıra Hawai’deki Lana’i adasının yüzde 98’ine sahip olan Ellison, California’daki Indian Wells tenis turnuvasını da yeniden canlandırmasıyla tanınıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’la yakın bağlarıyla bilinen Ellison, Beyaz Saray’daki teknoloji toplantılarında sıkça yer aldı ve Oracle’a çeşitli kamu sözleşmeleri kazandırdı. TikTok’a talip olabileceği de gündeme gelmişti.