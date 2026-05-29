Oğuz: “Genç TV, Halkın Sesi ve Toplumun Hafızasıdır”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Genç TV'nin 29’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Genç TV Kurucu Başkanı Ertan Birinci başta olmak üzere tüm Genç TV ailesini tebrik etti.

Oğuz mesajında, Kıbrıs Genç TV’nin 29 yıldır halkın sesi, toplumun hafızası ve demokrasinin özgür ekranı olarak önemli bir görevi başarıyla yerine getirdiğini belirterek, Kıbrıs Türk basınında örnek bir yayıncılık anlayışı sergilediğini ifade etti.

Kıbrıs Genç TV Kurucu Başkanı Ertan Birinci’nin vizyonu ve öncülüğünde kurulan kanalın, yıllar içerisinde yalnızca bir televizyon kuruluşu olmanın ötesine geçerek ülkenin sosyal, kültürel ve demokratik yaşamına önemli katkılar sunduğunu kaydeden Oğuz, Genç TV’nin halkın doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşmasında önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.

Basının demokratik toplumların temel taşlarından biri olduğuna dikkat çeken Oğuz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıbrıs Genç TV'nin Kurucu Başkan Sayın Ertan Birinci’nin ortaya koyduğu vizyon ve emek sayesinde Genç TV, bugün ülkemizin en köklü ve saygın medya kuruluşlarından biri haline gelmiştir. Başta Sayın Ertan Birinci olmak üzere, geçmişten bugüne emeği geçen tüm yöneticileri, gazetecileri, program yapımcılarını ve çalışanlarını yürekten kutluyorum. Halkımızın haber alma hakkına katkı sunan Genç TV ailesine başarılarla dolu nice yıllar diliyorum."