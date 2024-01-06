Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi İsias Otel dava duruşması devam ediyor.

Mahkemede, sanık avukatlarının mütalaaları dinlendi.

Tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt’un avukatları bilirkişi raporlarını ve KKTC yetkililerinin tanıklarını kabul etmediklerini, Türk yargısını olumsuz etkileyeceğini düşündüklerini belirterek, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve tutuklu sanıkların tahliye edilmesini ve mahkemeye huzura gelmeden katılmaya devam etmeyi talep ettiklerini söyledi.

Avukatların mütalaaları ardından tutuklu sanıklar Erdem Yıldız ve fennî mesul Halil Bağcı’nın savunmalarına geçildi.