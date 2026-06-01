Fransa'daki Centre Pompidou Müzesi'nde sergilenen İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 6,2 milyon dolar değerindeki "Duvara Bantlanmış Muz" sanat eseri çalındı. Müze, muzun yenisiyle değiştirileceğini açıkladı.

TRT Haber’in aktardığına göre müzede sergilenen eserdeki muzun yerinde olmadığı güvenlik görevlisi tarafından fark edilince durum polise aktarıldı.

Müze yönetiminden yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler hakkında "hırsızlık" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi. Müze yetkilileri, çalınan muzun yerine vakit kaybetmeden yenisinin yerleştirildiğini de aktardı.

Muz eseri, Centre Pompidou-Metz’de daha önce de defalarca yenmişti.

Cattelan’ın koli bandıyla duvara tutturduğu “Komedyen” adlı muz eseri, Art Basel'in Miami'de düzenlediği sanat fuarında satışa çıkarılmıştı.

Sanatçının yaptığı bu üç eserin iki versiyonu 120 biner dolara alıcı bulurken üçüncü kopyası için 150 bin dolar fiyat belirlendiği açıklanmıştı.