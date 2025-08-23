Vatandaşlar hizmete girecek e-Devlet Mobil Uygulaması üzerinden doktor randevusu alabilecek, vergi ve fatura işlemlerinin takibi ile ödemesini yapabilecek, sosyal güvenlik ve emeklilik işlemlerine erişebilecek. Doğum ve ölüm belgelerine uygulama ile erişilebilecek vatandaşlar belge doğrulama işlemlerini daha hızlı bir şekilde yapabilecek; seçmen kütüğü bilgilerini sorgulayabilecek.

Askerlik durumu, sevk ve erteleme ile ilgili bilgilere de uygulama sayesinde pratik şekilde bakabilecek vatandaşlar, araç seferberlik bilgilerini de öğrenebilecek, e-Öğrenme sertifika programları ile eğitimlere erişebilecek.

Uygulama sayesinde akıllı telefonlardan, Merkez Bankası Risk Raporu Sorgulaması yapılarak, kredi limitlerini ve borç bilgilerini içeren kişiye özel raporlar da oluşturulabilecek. Sağlık kayıtlarına erişim, nüfus işlemleri ve çocukların eğitim hayatının takibi de mobil uygulamaya eklenmesi beklenen hizmetler arasında.

E-Devlet Mobil Uygulaması Lansmanı, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katılımıyla Cumhurbaşkanlığı'nda yapıldı.

KKTC e-Devlet Kapısı’nda web üzerinden erişilebilir 56 hizmet yer alırken, mobil uygulama 19 hizmetle başlayacak. Kullanıcı yorumları ve eleştirilerine göre geliştirilecek uygulamada, kısa süre içinde daha çok hizmet sunulması hedefleniyor.

Lansmana Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve bürokratlar katıldı.

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile başlayan lansman, KKTC e-Devlet Mobil Uygulaması Tanıtım Videosu’nun gösterimi ile devam etti. Ardından, açılış konuşmaları yapıldı. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ve Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay konuştu.

-Tatar: “Bugün e-Devlet projesinin bu aşamaya gelmesiyle KKTC de güçlendi”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendisi 2012 yılında Maliye Bakanı iken bugünün temellerinin atıldığını söyledi. E-Devlet projesinin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, emeği geçenlere teşekkür etti.

KKTC’nin anavatan Türkiye’nin kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmasının önemine değinen Tatar, bugün e-Devlet projesinin bu aşamaya gelmesiyle KKTC’nin de güçlendiğini söyledi.

“Gençlerimize güveniyoruz.” diyen Tatar, ülke gençlerinin teknolojiyi en üst düzeyde kullanması ile ülkenin daha da güçleneceğine inanç belirtti. KKTC’nin yatırımlarla yoluna devam ettiğini belirten Tatar, gençlerin kendilerini en iyi şekilde geliştirerek KKTC’yi çok daha yüksek noktalara taşıyacağına emin olduğunu belirtti.

“Kıbrıs Türkü her türlü kısıtlamaya teknolojideki bu gelişmelerle adeta meydan okumaktadır.” diyen Tatar, gelişen teknoloji ile bir tuşa basarak tüm dünyaya ulaşabildiğini kaydetti. Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olduğunu vurgulayan Tatar, geleceğe umutla yüründüğünü vurguladı ve “Varız, var olacağız.” dedi.

-Yılmaz: “KKTC’de kamu hizmetlerine erişim bugün Kıbrıs Türkü’nün cebine, tabletlere, telefonlara taşınıyor”

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC e-Devlet Kapısı Mobil Uygulaması Lansmanı vesilesiyle Lefkoşa’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi; "Dijitalleşen KKTC yolunda işbirliği içinde hayata geçirdiğimiz bu uygulamanın hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Dijital teknolojilerin baş döndürücü bir hızla geliştiği dönemde bulunulduğunu belirten Yılmaz, Türkiye ve KKTC’nin bu gelişmelerin dışında kalamayacağını vurguladı.

Türkiye’nin elektronik devlet hizmetlerinde öncü bir ülke olduğunu anlatan Yılmaz, “Birleşmiş Milletler E-Devlet Gelişmişlik endeksinde Türkiye, 2022 ile 2024 yılları arasında e-devlet alanında en fazla ilerleme kaydeden ülke ödülüne layık görülmüştür.” dedi.

Türkiye nüfusunun yüzde 80’inin e-Devlet hizmetini kullandığını aktaran Yılmaz, “Bizim ayrımız gayrımız yok. Geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz.” dedi. İnsanlık dışı izolasyonların yaşandığı ortamda dijital dünyanın farklı kapılar açacağına işaret eden Yılmaz, “Tecrübemizi paylaşmaya hazırız, birlikte başaracağız.” ifadelerini kullandı.

“Girişimci ve yenilikçi Kıbrıs gençliği içinden Selçuk Bayraktar gibi başarı hikayeleri bekliyoruz.” diyen Yılmaz, Türkiye’nin desteğiyle kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi, nüfus kayıtlarının dijital ortama taşınmasından güvenli e-Kimliklere, dijital eğitimden gümrük işlemlerine ve adalet sistemine kadar pek çok alanda KKTC’ye köklü dönüşümler getirdiklerini aktardı.

“KKTC’de kamu hizmetlerine erişim bugün Kıbrıs Türkü’nün cebine, tabletlere, telefonlara taşınıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mıza bağlı TÜRKSAT ve KKTC Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumunu yürekten tebrik ediyorum.” diyen Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel’e de teşekkür etti.

Yılmaz, “Merkez Bankası Risk Raporu Sorgulama yapabilecek; kredi limitlerini ve borç bilgilerini içeren kişiye özel raporları kolaylıkla oluşturabileceksiniz. Doğum ve ölüm belgelerinize erişebilecek, belge doğrulama işlemlerinizi hızla ve güvenle yapabileceksiniz. Seçmen kütüğü bilgilerinizi kolayca sorgulayabileceksiniz. e-Öğrenme sertifika programları sayesinde kamu ve özel sektörde nitelikli iş gücüne katkı sağlayan eğitimlere erişebileceksiniz. Askerlik durum, sevk ve erteleme ile ilgili bilgilerinize bakabilecek, araç seferberlik bilgilerinizi de öğrenebileceksiniz. Önümüzdeki dönemde mobil uygulama üzerinden sağlık kayıtlarınıza erişebilecek ve doktor randevularınızı kolayca alabileceksiniz. Vergi ve fatura işlemlerinizi takip edebilecek, ödemelerinizi güvenle yapabileceksiniz. Sosyal güvenlik ve emeklilik işlemleriniz erişilebilir hale gelecek. Nüfus işlemlerinizin yanı sıra çocuklarınızın eğitim hayatının takibi de kolayla yapılabilecek. Bu ilerlemelerin KKTC’de yaşayan kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Tarımıyla turizmiyle ekonomik kalkınma mücadelesinde de hak ve hakkaniyet mücadelesinde de KKTC’nin yanında olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

-Kapsayıcı kalkınma anlayışı...

KKTC e-Devlet mobil uygulamasının önümüzdeki dönemde Kıbrıs Türkü tarafından yoğun şekilde kullanılacağına inanç belirten Yılmaz, kapsayıcı kalkınma anlayışı ile toplumun tüm kesimlerine bu hizmetleri taşıma kararlılığını dile getirdi.

-Üstel: “Bürokrasideki hantallıktan yavaş yavaş kurtulacağız”

Başbakan Ünal Üstel de ülkenin bir bilişim adası olma yolunda hızla ilerlediğini ve bu doğrultuda artık yasal düzenlemelerin de hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği açısından tarihi bir adım atıldığını söyleyen Üstel, e-Devlet kapısının dünya ölçeğinde bir anlam taşıdığını kaydetti.

Çağın gereğini yerine getirerek KKTC’yi geleceğe taşıdıklarını söyleyen Üstel, vatandaşların artık sosyal güvenlik, nüfus işlemleri, eğitim, bankacılık hizmetleri, askerlik, trafik kayıtları gibi birçok alanda bürokraside yaşanan hantallıktan kurtulacağını vurguladı.

-Atalay: “Dijital devletle birlikte, verimlilik, etkinlik, hesap verilebilirlik ve şeffaflık artar”

Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ise, Türkiye ve KKTC’deki e-Devlet uygulaması hakkında bilgi vererek, Türkiye'de yaşanan bütün tecrübe ve deneyimin KKTC’ye aktarıldığını söyledi. KKTC e-Devlet sisteminin kompakt ve yeni teknolojilerle geliştirildiğini belirten Atalay, dijital devletle birlikte, verimlilik, etkinlik, hesap verilebilirlik ve şeffaflığın arttığını ifade etti.