Minareliköy’e genç girişimci Eczacı Vijdan Baysal tarafından yeni bir eczane kazandırıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin yaptığı eczane açılışına YDP Genel Sekreteri Talip Atalay ile çok sayıda davetli katıldı.



Töre, burada yaptığı konuşmada genç girişimcilerin attıkları her adımın ülke ekonomisine katkı olarak döndüğünü söyledi.



Vatandaşların sağlık konusunda eczacılara da danıştığını ifade eden Töre, Eczacı Vijdan Baysal’a da iş hayatında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından açılış gerçekleşti çeşitli ikramlarda bulunuldu.