Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği'nden bir heyet, Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun (FIP) 13-14 Mart tarihlerinde Lahey’de düzenlediği “Küresel Aşılama Zirvesi”ne katıldı.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği heyetinde, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Duygu Adahan Kuran, Genel Sekreter Mediha Keleşoğlu ve faal üye Öznem Kılınçkını Gürsoy yer aldı.

Birlikten yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği'nin uluslararası platformda ülkeyi en iyi şekilde temsil etme yolunda bir adım attığı ve ilk kez Uluslararası Eczacılık Federasyonu Başkanı Paul Sinclair ve uluslararası eczacılık federasyonu yetkilileri ile aynı çalışma masasında bir araya gelindiği kaydedildi.

Bu buluşmanın küresel sağlık politikalarına katkı sunma, eczacılık mesleğinin gelişimi için iş birlikleri oluşturma, Kıbrıs Türk Eczacılarının uluslararası platformdaki temsiliyetini güçlendirme ve aktif hale getirme açısından büyük bir fırsat olduğu ifade edilen açıklamada, "Küresel Aşılama Zirvesi, dünya genelinde aşılamanın mevcut durumu, yenilikçi yaklaşımlar ve gelecekteki stratejilerin ele alındığı, ayrıca aşılanmanın toplum bağışıklığındaki öneminin vurgulandığı ve bu bağlamda eczacının etkin rolünün de istatistiksel veriler ile değerlendirildiği bir toplantı" denildi.