Edebiyat öğretmeni Tuncay Çağatay’ın belgeselinin çekimleri tamamlandı.

Belgesel, Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) ile Önder Alışveriş Merkezleri arasında imzalanan anlaşma kapsamında hazırlandı. Söz konusu anlaşma kapsamında daha önce piyanist, besteci ve piyano öğretmeni Jale Derviş’in belgeseli çekilmişti.

Tuncay Çağatay 25 yıl edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra 1986 yılında emekli oldu, Kıbrıs’ın çalkantılı ve çatışmalarla dolu tarihinde mücahidelik ve gönüllü hemşirelik de yaptı.

3 evlat sahibi olan Tuncay Çağatay eski Başbakanlardan merhum Mustafa Çağatay'ın eşi.