EDEK partisi, “Türkiye’nin ana hedefinin, iki devletli çözüm değil, konfederasyon olduğu” iddiasında bulundu.

Fileleftheros gazetesine göre, EDEK partisi tarafından dün yapılan açıklamada, "Türkiye’nin iki devletli çözüm istediği inancının bir aldatmaca olduğu, asıl hedefin konfederasyon tipi çözüm olduğu" iddiası dile getirildi.

EDEK’in açıklamasında özetle, “Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesini (MEB) ve buradaki doğal kaynakları kontrol altına almayı amaçladığı için konfederasyon çözümü istediği, iki devletli çözüm talep eder gibi görünüp, güya taviz verdikten sonra, rakamsal ve egemen eşitlik içeren bir federasyonu destekleyeceği ama böyle bir federasyonun aslında konfederasyon olduğu” tezi öne sürüldü.