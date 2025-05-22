Ege Denizi’nde Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında saat 06.19'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Girit Adası'nın yaklaşık 79 kilometre kuzeydoğusu olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 40 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

-AFAD: Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın(AFAD) verilerine göre ise, saat 06.19'da Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

17.7 kilometre derinlikte olan deprem İzmir, Muğla, Aydın, Denizli ve Antalya gibi Türkiye'den de birçok ilde hissedildi.

Sarsıntının Libya ve Kıbrıs'ta da hissedildiği bildirildi.

Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

-İzmir Valisi: “Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi”

İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Denizi'nde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini bildirdi.

Elban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.

Elban, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup bölgede tarama çalışmaları sürmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.