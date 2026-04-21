Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,71 değer kaybederek 14.484,91 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 50,20 puan ve yüzde 0,35 artışla 14.535,11 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,74 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 1,37 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.