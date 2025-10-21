Baf’a bağlı Peya bölgesinde bugün yaşanan olayda, Rum Milli Muhafız Ordusu’na ait helikopterlerin eğitim uçuşu sırasında, bir helikopterden roket kapsülünün yerleşim bölgesine düştüğü belirtildi.

“Alpha news” haber sitesine göre Rum Savunma Bakanlığı konu hakkında yaptığı açıklamada bugün öğle saatlerinde roket kapsülünün, RMMO’ya ait Fransız H145M savaş helikopterinden ayrılarak Peya bölgesine düştüğünü belirtti.

Rum Savunma Bakanlığı, olayın araştırıldığını, roket kapsülünün düşmesi neticesinde herhangi bir maddi hasar veya yaralanmanın da meydana gelmediğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Hristos Pieris, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada roket kapsülünün askeri helikopterden, öğle saatlerinde Baf bölgesinde Peya dışında, yerleşim alanından uzağa düştüğünü belirtti.

Pieris açıklamasında ayrıca roket kapsülünün boş ve mühimmatsız olduğunu ayrıca, eğitim uçuşu yapan helikopterin gövdesinden ayrıldığını söyledi.

Öte yandan “Fileleftheros” internet sitesi elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Baf hava üssünde bulunan RMMO’ya ait iki helikopterin, Güney Kıbrıs’ın savunma ihtiyaçları için yakın zamanda satın aldığı yeni Airbus helikopterleri olduğunu belirtti.

Habere göre bu iki helikopter, bu sabah Lara bölgesinde, eğitim faaliyetleri amacıyla havalandı.