Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman için tebrik mesajı yayımladı.

“Sigmalive” haber sitesine göre Hristodulidis, "Kıbrıs Türk toplumunun yeni lideri Tufan Erhürman"ı, KKTC’de yapılan seçimdeki oylamaya göre Kıbrıslı Türklerin aldığı karar neticesinde tebrik ettiğini ve en kısa sürede kendisiyle görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Hristodulidis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in beyan ettiği taahhüt çerçevesinde, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik esaslı müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması için gösterilen çabalara katkı koymaya devam etme konusunda hazır olduğunu belirterek, bu çerçevedeki siyasi iradesini ve kararlılığını yinelediğini ifade etti.

Bu doğrultuda, Guterres tarafından duyurulan gayrıresmi ve genişletilmiş toplantının, sürecin yeniden başlatılması için önemli bir fırsat olduğuna işaret eden Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümünün BM kararlarına, BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin üyesi olduğu ve olmaya devam edeceği Avrupa Birliği’nin ilke ve değerlerine dayanması gerektiğini vurguladı.