Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı’nın babası emekli öğretmen Hasan Gürdallı bugün, köyü Vadili'de ikindi namazının ardından toprağa verildi. Kıbrıs Türkü’ne eğitimci ve mücahit olarak uzun yıllar hizmet veren Hasan Gürdallı, dün yaşamını yitirmişti.

Hasan Gürdallı'nın cenaze törenine, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, milletvekilleri, BRTK Müdürü Meryem Bozkurt, eğitimciler, başta basın camiasından olmak üzere sendika ve diğer sivil toplum örgütlerinin yönetici ve temsilcileri, ailesi ve sevenlerinden oluşan kalabalık bir halk topluluğu katıldı.

Hasan Gürdallı, 20 Nisan 1939'da Vadili'de doğdu. Öğretmen Koleji’nden mezun olduktan sonra Turunçlu, Gazimağusa, Kuruova, Kaleburnu ve Vadili ilkokullarında öğretmenlik yaptı. Gürdallı, daha sonraki yıllarda Yeşilköy, Yeni Erenköy, Dikmen, Lefkoşa Şehit Yalçın, Şehit Ertuğrul ve Çağlayan ilkokullarında müdürlük görevinde bulundu. Hasan Gürdallı Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Dairesi Müdürü olarak emekli oldu. Gürdallı, 3 çocuk ve 3 torun sahibiydi.